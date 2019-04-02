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Стали известны имена погибших сегодня на Донбассе бойцов

Сегодня, 21:09

Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины

Фото: AFP
Стали известны имена погибших сегодня на Донбассе бойцов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины

Стали известны имена погибших сегодня на Донбассе – это известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить", – написал Порошенко.

Александр Мелютин. Фото: Facebook

Яна Червоная – из Харькова, в 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.

Как написала Ирина Геращенко в Facebook, у Яны остался муж и двое маленьких детей 10-ти и 8-ми лет — сын и дочь.

Яна Червоная. Фото: Facebook

Ранее стало известно, что в течение текущих суток украинские военные 10 раз попали под обстрелы на Донбассе, причем ВСУ зафиксировали 10 раз применение оккупантами запрещенных "Минском" вооружений. В результате этого двое военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

Напомним, накануне украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.


В то же время, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, боевики понесли марте тяжелые потери – 56 человек убитыми и около 85 ранеными.

Также стало известно о смерти бойца 93-ей бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрия Кравченко. Воин умер естественной смертью во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта.

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Тег Донбасс, военные, ВСУ, погибшие, обстрел, волонтер, ООС

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