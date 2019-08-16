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Охота на беспилотники ВСУ: боевики ради вознаграждения придумали обманную схему

Сегодня, 06:30

Боевикам повысили денежные выплаты за уничтоженную украинскую технику, но сбивать они ее не стали

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевика увеличили вознаграждение за сбитые беспилотники украинской армии, однако боевики решили обмануть своих командиров ради награды стрельбой по воздуху и старыми обломками БПЛА. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения личным составом уровня реагирования на полеты беспилотных летательных аппаратов. В частности, оккупанты увеличили денежное вознаграждение за сбивание БПЛА Объединенных сил. В связи с этим, возросло количество случаев докладов российскому командованию подчиненными ложной информации для получения денежного вознаграждения за якобы "выявление полетов и фактов сбивания беспилотных летательных аппаратов ВСУ" с предоставлением для подтверждения элементов ранее сбитых образцов или поврежденных собственных.

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"12 августа личным составом одного из постов воздушного наблюдения противника был открыт огонь с целью имитации обстрела беспилотного летательного аппарата. В дальнейшем, для доказательства факта сбивания беспилотника Объединенных сил командованию были предоставлены найденные обломки раньше сбитого образца", – сообщает разведка.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале марта на Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства. Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию.

Спустя пару недель, в том же месяце, бойцы ВСУ сбили самодельный вражеский беспилотник.
С помощью ударного летательного аппарата оккупанты пытались нанести урон бойцам ВСУ на Донецком направлении.

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Донбасс разведка ВСУ боевики беспилотник

Источник: Сегодня

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