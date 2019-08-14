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Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью беспилотников

Сегодня, 11:31

Дроны "Форпост" будут использовать для разведки и целеуказания ракетным системам кораблей

/ Фото: Минобороны РФ

Несмотря на то, что группировка российских войск в оккупированном Крыму достигла 30 тыс. солдат, командование Военно-морского флота РФ решило разместить на полуострове эскадрилью беспилотников "Форпост".

Об этом с ссылкой на главный штаб ВМФ РФ 14 августа сообщило издание "Известия".

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"Отдельная эскадрилья дальних беспилотников "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка Черноморского флота весной нынешнего года", – пишет газета.

Российские дроны были размещены под оккупированным Севастополем для разведки и целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и прочих российских вооружений, которые уже дислоцированы на полуострове.

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В российском ВМФ отметили, что в будущем эти беспилотники заменят более модернизированными "Форпост-М".

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, как Россия нарушает согласованные ограничения своего военного присутствия в регионе.

Мы также писали об воздушно-десантных учениях оккупантов в Крыму, которые закончились гибелью двух российских десантников: во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" два военнослужащих-контрактника приземлились на воду, не смогли освободиться от купола парашюта и утонули.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о том, что на прошлой неделе в оккупированном Судаке подняли украинский флаг. Подробности вы можете узнать в видеосюжете:

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Крым беспилотник российские войска вооружения бпла дрон армия России

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