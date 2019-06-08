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"Операция самоликвидация": появилось видео подрыва боевика на Донбассе

8 июня, 05:17

Противник очередной раз атаковал украинских военных, но в один момент что-то пошло не так

Фото: AFP

Оккупационные войска на Донбассе продолжают нести потери. При обстреле украинских позиций, один из боевиков неожиданно подорвался. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Операция самоликвидация представителей российско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел. Не останавливайтесь", – написал он.

На видео слышно, как боевики из "зеленки" готовятся нанести удар в сторону позиций украинской армии. Один из них снимает этот процесс на видео. Однако во время выстрела из противотанкового ракетного комплекса (соответствующий звук во время выстрела на видео указывает, что речь идет именно о ПТРК), горе-"оператор" подорвался, возможно, на мине или растяжке.

Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 4 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военнослужащих. Также стало известно, что сегодня, 5 июня, погиб еще один боец ВСУ из-за непрекращающихся обстрелов боевиков.

Также стало известно, что к гибели военных на Донбассе привело попадание ракеты боевиков в автомобиль. Бойцы ВСУ ехали в ГАЗ-66, перевозившем продукты, но неожиданно по ним ударил враг.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевики, подрыв

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