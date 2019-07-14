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"Оппозиционный блок" разработал "Дорожную карту" восстановления Донбасса

14 июля, 17:03

Документ определяет развитие региона силами "Оппозиционного блока" после вхождения в новую Верховную Раду

Фото: opposition.com.ua
Фото: opposition.com.ua.

На Форуме "Сила Донбасса" была принята Дорожная карта, основные цели которой – восстановление мира на востоке Украины, преодоление политического и экономического кризиса в стране, создание условий для недопущения возникновения конфликтов, восстановление разрушенной и создание новой инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание новых промышленных предприятий и развитие сельского хозяйства, создание условий для развития городов Донбасса: транспортной, социальной (образовательные и медицинские учреждения), спортивной и культурной инфраструктуры, повышение уровня жизни жителей Донбасса за счет увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест, роста налоговых поступлений, и, как следствие, роста социальных выплат и пенсий.

В политическом плане "Оппозиционный блок" ставит перед собой такие ключевые задачи: неуклонное выполнение Минских соглашений, восстановление железнодорожного сообщения с городами на неподконтрольной территории, снятие экономической блокады, проведение выборов в Донецкий и Луганский областные советы, принятие новой Конституции Украины, предоставление всем регионам страны равных полномочий по решению социальных и гуманитарных (языковых) вопросов на территории.

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Ключевой пункт экономического блока Дорожной карты – проведение полной финансовой децентрализации. Громады, города, области должны получить в распоряжение налоги и сборы, формирующиеся на их территории, а именно – 100% подоходного налога, экологического сбора, рентных платежей, 75% налога на прибыль.

В резолюции Форума также говорится о необходимости предоставления всей территории Донбасса статуса территории приоритетного развития для восстановления предприятий и инфраструктуры, пострадавшей в результате конфликта, а также для создания новых современных предприятий.

Дорожная карта также предусматривает конкретные шаги по восстановлению и обновлению инфраструктуры Донбасса. В частности, открытие в 2019-2020 годах технопарков – индустриальных зон приоритетных инвестиций в городах – Мариуполь, Покровск, Славянск, Бахмут, Курахово, Селидово, Угледар, Краматорск, модернизацию и реконструкция канала Северский Донец – Донбасс, строительство канала Днепр – Донбасс.

Предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры, с учетом потребностей промышленности и роста пассажирских перевозок, в том числе, скоростных, а также – восстановление и расширение пропускной способности автомобильных дорог национального и регионального значения.

Социально – гуманитарный блок Дорожной карты предусматривает референдум о региональном статусе русского языка на Донбассе, что даст возможность использовать русский язык в образовании, делопроизводстве, культурной жизни региона.

Также в резолюции Форума говорится о необходимости повышения уровня заработных плат и социальных выплат путем повышения производительности труда и уровня квалификации специалистов.

"Дорожную карту" подписал лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев, руководители городов, промышленных предприятий, народные депутаты и кандидаты в народные депутаты от "Оппозиционного блока".

Напомним, 20 июня представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам.

Ранее политическая партия "Оппозиционный блок" презентовала команду лидеров, которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в Киеве, 10 июня.

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Тег Донбасс, партия, депутаты, карта, развитие, восстановление, дорожная карта, Оппозиционный блок

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