Опубликованы фото последствий обстрела жилых домов Авдеевки
Пострадавших и раненых среди мирного населения нет
Полицейские документируют последствия обстрела прифронтовой Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделения полиции сегодня около 04.40 от местных жителей. В результате обстрела повреждены четыре дома, которые расположены по переулку Лесной. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет", – сообщили в полиции.
Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
Кроме того, 24 июня на Донбассе боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.
В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.
Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:
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