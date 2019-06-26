На Донбассе боевики сформировали мобильные бронегруппы с танками

Противник не только хорошо подготовился к атакам, но и усилил разведку позиций украинской армии

Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают готовить бронетехнику, создавая при этом мобильные группы, а также активно ведут разведку с помощью беспилотников в глубине обороны украинской армии. Об этом сообщил в Facebook военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Для усиления огневых возможностей своих передовых подразделений и быстрого реагирования на изменения в обстановке командование противника сформировало и активно использует мобильные бронегруппы (до 3-4, а в отдельных случаях, до 5-6 единиц бронетехники, включая танки), которые, как правило, применяются в случае активизации боевых действий на наиболее уязвимых участках и направлениях", – написал он.

Враг также продолжает активную разведку с применением БПЛА и других радиотехнических средств с целью выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил.

"Противник продолжает активное ведение воздушной разведки Всего зафиксировано более 20 разведывательных полетов БПЛА, в т.ч. полеты БПЛА типа "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. Помимо этого отмечается использование командованием противника и других технических средств ведения разведки — оптико-электронных и радиотехнических средств. При этом, особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, изменениях в боевых порядках и местонахождении резервов украинских войск на Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях. На отдельных участках фиксируются попытки оккупантов вести радиоэлектронную борьбу (РЭБ), в основном путем постановки помех в радиосетях частей и подразделений из состава ОС", – отметил Машовец.

Также новости "Сегодня" сообщали о серьезном усилении боевиком на передовой. Враг активно использует нейтральную зону для вооруженных провокаций, а прикрывает боевиков артиллерия. В ход идут и снайперские группы, и ДРГ.

Недавно мы также писали, что боевики устроили "огневой террор" под Авдеевкой. В группе "ИС" сообщали, что в районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы.

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