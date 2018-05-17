Освобождение украинских заложников: Геращенко обратилась к Западу

Сегодня, 11:41

Волкера проинформировали о блокировке Россией механизма поиска пропавших без вести

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина рассчитывает на более конструктивное сотрудничество с международными партнерами относительно заложников. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Мы благодарны международным партнерам Украины за поддержку и рассчитываем на более конструктивное сотрудничество ради освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины", – сказала Ирина Геращенко по результатам совместной встречи членов семей заложников со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером

Как сообщается, Волкера проинформировали о блокировке Россией механизма поиска пропавших без вести в гуманитарной подгруппе контактной группы, о запрете международным гуманитарным миссиям, консулам и врачам посещать незаконно задержанных украинцев, передавать передачи или письма как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что подконтрольные России боевики отказываются отдать украинских заложников, в обмен на задержанных на Донбассе россиян.

Напомним, СБУ передала Волкеру свидетельства бывших заложников боевиков о пытках на Донбассе
Россия, заложники, геращенко, Волкер

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"Сегодня"

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