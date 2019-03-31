Отстреляли почти все ПТУРы: боевики просят Россию прислать ракеты
Противник в последнее время активно использовал противотанковое вооружение и незаметно для себя оказался почти ни с чем
Пока дела у ВСУ идут на поправку и украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе, у боевиков наоборот настал кризис и они требуют от России больше ракет. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
Сообщается, что командование ряда бригад и полков оккупационных войск РФ (как в "1-м АК ДНР", так и во "2-м АК ЛНР"), потребовало от "вышестоящего командования" срочной поставки дополнительного количества боеприпасов (противотанковых управляемых ракет, ПТУР) к ПТРК.
"Как оказалось, боевики в последнее время весьма активно расходовали ПТУРы в длящейся "войне ПТРК" (в светлое время суток на отдельных участках фиксировалось до 10 пусков). В результате на данный момент в формированиях оккупационной группировки таких боеприпасов осталось ограниченное количество, что вынуждает командование оккупантов требовать от Генштаба ВС РФ "внеплановых поставок" данного вида боеприпасов с территории России", – сообщил Тымчук.
Как рассказывал недавно президент Петр Порошенко, горная пехота на Донбассе уничтожила 5 единиц техники боевиков ракетами украинского производства. По его словам, горно-штурмовая бригада ВСУ является лидером по уничтожению вражеской техники на фронте, отметил президент
В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил эффективность использовать отечественных ПТРК. Он привел пример, как недавно бойцы ВСУ осуществили четыре пуска – и были четыре уничтоженных цели.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Отстреляли почти все ПТУРы: боевики просят Россию прислать ракеты". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ отбили атаку диверсантов, но снайпер ранил бойца: подробности боя на передовой
Боевики пытались подойти к позициям украинской армии, но были замечены и накрыты плотным огнем
Климкин: Срыв Россией перемирия на Донбассе – это преступление
Контролируемые Москвой боевики не соблюдали ни одного режима прекращения огня за время войны