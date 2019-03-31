Отстреляли почти все ПТУРы: боевики просят Россию прислать ракеты

Противник в последнее время активно использовал противотанковое вооружение и незаметно для себя оказался почти ни с чем

Фото: Минобороны Украины

Отстреляли почти все ПТУРы: боевики просят Россию прислать ракеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f4/2b7/5c98f42b754c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f4/2b7/5c98f42b754c9.jpg 2019-03-31T05:17:00+03:00 Донбасс Противник в последнее время активно использовал противотанковое вооружение и незаметно для себя оказался почти ни с чем

Пока дела у ВСУ идут на поправку и украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе, у боевиков наоборот настал кризис и они требуют от России больше ракет. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Сообщается, что командование ряда бригад и полков оккупационных войск РФ (как в "1-м АК ДНР", так и во "2-м АК ЛНР"), потребовало от "вышестоящего командования" срочной поставки дополнительного количества боеприпасов (противотанковых управляемых ракет, ПТУР) к ПТРК.

"Как оказалось, боевики в последнее время весьма активно расходовали ПТУРы в длящейся "войне ПТРК" (в светлое время суток на отдельных участках фиксировалось до 10 пусков). В результате на данный момент в формированиях оккупационной группировки таких боеприпасов осталось ограниченное количество, что вынуждает командование оккупантов требовать от Генштаба ВС РФ "внеплановых поставок" данного вида боеприпасов с территории России", – сообщил Тымчук.

Как рассказывал недавно президент Петр Порошенко, горная пехота на Донбассе уничтожила 5 единиц техники боевиков ракетами украинского производства. По его словам, горно-штурмовая бригада ВСУ является лидером по уничтожению вражеской техники на фронте, отметил президент

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил эффективность использовать отечественных ПТРК. Он привел пример, как недавно бойцы ВСУ осуществили четыре пуска – и были четыре уничтоженных цели.

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