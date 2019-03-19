Порошенко: Горная пехота на Донбассе уничтожила 5 единиц техники боевиков
Горно-штурмовая бригада ВСУ является лидером по уничтожению вражеской техники на фронте, отметил президент
Украинские военные из 10-й горно-штурмовой бригады с начала 2019 года уничтожили на Донбассе пять единиц техники боевиков. Об этом сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития Ивано-Франковской области президент Петр Порошенко.
"Я горжусь частями украинской армии, в том числе, которые дислоцируются в Прикарпатье – это и 114-я бригада тактической авиации, летчики которой осуществили более 100 боевых вылетов, в том числе по уничтожению наземных целей оккупационных войск. А еще 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, которая отметилась в боях под Марьинкой, Попасной, Золотым", – сказал он.
Порошенко отметил, что сейчас личный состав 10-й бригады выполняет боевые задачи на востоке Украины и лидирует в уничтожении военной техники оккупантов.
"С начала года при помощи отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна" бригадой уничтожено пять единиц вооружения и военной техники врага, который в нарушение минских договоренностей открывал огонь. Всегда это был огонь в ответ", – подчеркнул президент.
Отметим, что украинские воины регулярно наказывают врага на передовой за обстрелы точными выстрелами из ПТРК, уничтожая то технику, то укрепления боевиков. Смотрите видео с одним из последних таких случаев.
Недавно и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил эффективность использовать отечественных ПТРК. Он привел пример, как недавно бойцы ВСУ осуществили четыре пуска – и были четыре уничтоженных цели.
Как рассказывал ранее генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч" Олег Коростелев, ВСУ получили 200 ПТРК "Стугна" и 3000 ракет, а об их эффекивности на фронте он получает данные от военных. Также он рассказал о любопытном случае с другим украинским ПТРК "Корсар".
ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.
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