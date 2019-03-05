Украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе
В "Укроборонпроме" отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов
Украина на Донбассе не допустила перевеса боевиков и российских наемников в ракетном вооружении ближнего боя. Украинскую армию вооружили современными противотанковыми ракетными комплексами. Об этом рассказал на пресс-конференции директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко на пресс-конференции.
По его словам, с начала войны для украинского оборонпрома одним из главных приоритетов было именно противотанковое ракетное вооружение.
"Несмотря на сложную ситуацию, "Укроборонпром" успешно решает главную задачу – создание отечественного ракетного вооружения, которое способно в нашей морской экономической зоне защитить страну от возможной агрессии. В начале 2014 года "Укроборонпром" поставил задачу – не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны нашего противника. В первую очередь речь идет о противотанковых ракетных комплексах", – сказал Артюшенко.
Представитель госконцерна отметил, что на Донбассе определен баланс сил – по-новому вооруженная украинская армия не позволяет противнику претендовать на преимущество при решении огневых задач на передовой.
"Наша продукция – зенитные комплексы "Корсар", противотанковый комплекс "Скиф", комплекс "Стугна" – это достижения всемирного значения. Сегодня мы стали конкурентоспособны, а самое главное – мы эффективно обеспечиваем Вооруженные силы тем оружием, которое позволяет отчасти доминировать в вопросах эффективного поражения противника", – подчеркнул он.
Недавно и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил эффективность использовать отечественных ПТРК. Он привел пример, как недавно бойцы ВСУ осуществили четыре пуска – и были четыре уничтоженных цели.
Как рассказывал ранее генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч" Олег Коростелев, ВСУ получили 200 ПТРК "Стугна" и 3000 ракет, а об их эффекивности на фронте он получает данные от военных. Также он рассказал о любопытном случае с другим украинским ПТРК "Корсар".
ПТРК "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит на низком энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь с плеча без применения дополнительных устройств.
ПТРК "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.
ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.
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