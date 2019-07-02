Отвод войск в Станице Луганской: военные РФ выдают себя за местных жителей

Российские пропагандисты уже готовят фейковые "сюжеты" о "несоблюдении украинской армией" договоренностей

Фото: Сегодня

После того, как боевики ушли со своих позиций в рамках разведения сил в Станице Луганской, российские военные продолжают находиться в "запрещенной зоне", но уже переодетые в гражданских. Об этом сообщает Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой по заявлениям противника выведены войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Кроме того, оккупанты уже начинают информационные атаки с целью скомпрометировать украинскую армию.

"Российское оккупационное командование через подконтрольные "средства массовой информации" распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов", – сообщает разведка.

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В то же время подразделения Объединенных сил находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям со стороны оккупантов.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.

В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, так как давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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