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Разведение сил: у Станицы Луганской должны быть размещены круглосуточные посты СММ ОБСЕ – ООС

27 июня, 20:57

По словам Бондаря, стороны должны выполнять пункты Минских соглашений

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9.

Констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке границы постов СММ ОБСЕ, подчеркнул заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.

"Прежде всего, создание зоны безопасности на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы. Согласно Минским договоренностям, еще в 2014 году была достигнута договоренность, что СММ ОБСЕ выставляет там в режиме 24/7 свои посты, другие средства наблюдения, и будет осуществлять контроль за перемещением населения и перемещением военной техники, вооружения с территории Российской Федерации и с территории отдельных районов в Российскую Федерацию", – рассказал Бондарь журналистам возле КПВВ "Станица Луганская".

По его словам, успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет констатировать примерно через пять дней после его начала.

Бондарь отметил, что украинская сторона планирует добиться того, чтобы на Мариупольском направлении появился район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники.

"Это район, ограниченный четырьмя населенными пунктами – Новоазовск, Саханка, Кальмиусское, Кумачово", – уточнил заместитель командующего.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.


27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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Тег обсе, Станица Луганская, украинские военные, минские договоренности, договоренности, кпвв, разведение сил, Бондарь

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Источник:

Громадське телебачення

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