"Перемирие" на Донбассе: бойцы ВСУ понесли потери
Боевики дважды применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении 16 марта устроили два обстрела, в результате которых один украинский боец погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, противник дважды применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы были совершены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе хутора Вольный. В штабе заверили, что украинские бойцы дали адекватный ответ на стрельбу врага. Потери боевиков уточняются.
Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, ранее на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не было зафиксировано.
А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Перемирие" на Донбассе: бойцы ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе
В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов