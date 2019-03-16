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"Перемирие" на Донбассе: бойцы ВСУ понесли потери

Сегодня, 18:39

Боевики дважды применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook
"Перемирие" на Донбассе: бойцы ВСУ понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg Донбасс Боевики дважды применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении 16 марта устроили два обстрела, в результате которых один украинский боец погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, противник дважды применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были совершены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе хутора Вольный. В штабе заверили, что украинские бойцы дали адекватный ответ на стрельбу врага. Потери боевиков уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, ранее на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не было зафиксировано.

А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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Тег Донбасс, ВСУ, потери, обстрелы, ООС

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