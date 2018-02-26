Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Сегодня, 09:20

Противник продолжает нарушать договоренности


За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник – получил ранения", – рассказали в ведомстве.

В частности, на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия – обстреливали защитников шахты Бутовка.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
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