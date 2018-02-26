Боевики нанесли урон военным на Донбассе
Противник продолжает нарушать договоренности
За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.
"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник – получил ранения", – рассказали в ведомстве.
В частности, на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Крымского и Новолуганского.
На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия – обстреливали защитников шахты Бутовка.
Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
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