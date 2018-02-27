Украинские военные пострадали от обстрелов боевиков – штаб

Всего с начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне АТО. С начала суток они совершили 4 обстрела позиций украинских военных, в результате чего три бойца получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. В результате вражеского огня ранения получили три военнослужащих", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на донецком направлении, на приморском участке обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120 мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.

Ранее волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком.

Напомним, в зоне АТО 25 февраля зафиксировано пять вражеских обстрелов. В результате боевых действий украинские военные понесли потери – один боец погиб, еще один – получил ранения.

Также напомним, неделей ранее волонтер рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге. Там вооруженные сепаратисты потеряли БМП и четыре человека убитыми и ранеными.