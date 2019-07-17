ВСУ под Горловкой накрыли позиции боевиков: появилось видео

С помощью дрона удалось заснять расположение окопов и других объектов врага, после чего был нанесен удар

Скриншот.

Украинские военные продолжают громить позиции боевиков. На этот раз удары были нанесены по складам с боеприпасами и жилищам врага. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

Перед нанесением удара бойцы 53-й бригады провели два раза воздушную разведку, после чего накрыли вражеские позиции.

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы – десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов. Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней, оценили все позиции противника. Все – и окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и... все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", – написал Мысягин.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно волонтер уже показывал видео, как были разнесены два "гнезда" боевиков. Украинские военные достали врага даже на вершине террикона, а перед этим запустили над головами боевиков дрон.

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