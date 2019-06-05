Под Марьинкой идет "тихая" война вражеских снайперов

Тихая снайперская война началась здесь, как только деревья покрылись листвой и зазеленела трава

Возле Марьинки продолжается так называемая "тихая" война вражеских снайперов. Она началась с приходом весеннего тепла, как только распустилась растительность и зазеленели деревья. Бойцы ООС говорят, что вражеские снайперы – хорошо оснащены. Поэтому следят за врагом и днем, и ночью.

Проливной дождь и ураган превратили окопы на грязные канавы. Воевать в такую ​​погоду боевики не хотят, говорят армейцы. Поэтому здесь царит относительная тишина. После обеда над Марьинка снова начали сгущаться тучи.

Дождь и грозу в Марьинке синоптики обещают еще и на завтра. Поэтому не исключено, что по крайней мере несколько ночей жители города будут спать спокойно.

В дождь снайперы врага не работают, но если вдруг будет обстрел, бойцы ВСУ заверили, что готовы дать адекватный ответ.

Напомним, на Донбассе оккупанты устроили обстрел мечети в Донецке, а позже обвинили в этом подразделения Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая прошла в Минске в среду, 5 июня, были достигнуты договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской.

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