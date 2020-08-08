Поездка Зеленского на Донбасс: опубликованы фото

Глава государства встретился с украинскими бойцами и побывал на позициях

После поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс, которую сам глава государства назвал "двумя днями крепких рукопожатий", был опубликован фоторепортаж о его визите.

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, немалая часть рабочей поездки главы государства была посвящена встречам с бойцами.

На снимках можно увидеть, что Зеленский побывал на позициях, в том числе в зданиях, разрушенных после обстрелов, вручил государственные награды, а также просто общался с воинами, которые продолжают защищать Украину.

"Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую", – заявил глава государства, отметив, что он за два дня проехал 100 километров по линии разграничения.

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Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс .

Также сообщалось, что Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ:

Видео: Офис президента

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Как мы уже писали, вчера завершился двухдневный визит Зеленского на Донбасс – он рассказал, чем все это время занимался.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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