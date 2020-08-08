Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Поездка Зеленского на Донбасс: опубликованы фото

8 августа, 16:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава государства встретился с украинскими бойцами и побывал на позициях

После поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс, которую сам глава государства назвал "двумя днями крепких рукопожатий", был опубликован фоторепортаж о его визите.

Реклама

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, немалая часть рабочей поездки главы государства была посвящена встречам с бойцами.

На снимках можно увидеть, что Зеленский побывал на позициях, в том числе в зданиях, разрушенных после обстрелов, вручил государственные награды, а также просто общался с воинами, которые продолжают защищать Украину.

"Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую", – заявил глава государства, отметив, что он за два дня проехал 100 километров по линии разграничения.

В тренде
В "Л/ДНР" готовятся к боевым действиям: появились тревожные разведданные
Реклама

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс .

Также сообщалось, что Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ:

Видео: Офис президента

Также новости "Сегодня" разбирались, как выглядит режим перемирия и что об этом думают политики, эксперты и военные.

Как мы уже писали, вчера завершился двухдневный визит Зеленского на Донбасс – он рассказал, чем все это время занимался.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский фоторепортаж рабочий визит передовая

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Госдуме угрожают официально поставлять оружие боевикам
В Госдуме угрожают официально поставлять оружие боевикам "Л/ДНР"Политика
Журналисты нашли новые могилы российских военных, погибших на Донбассе: фото
Журналисты нашли новые могилы российских военных, погибших на Донбассе: фотоРоссия
"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по ДонбассуПолитика
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записи
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записиДонбасс
Кравчук осадил кремлевскую пропагандистку:
Кравчук осадил кремлевскую пропагандистку: "Вы в каком вузе учились?"Политика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять