Полиция досматривает все поезда в Луганской области

Сегодня, 19:55

Полицейские с кинологами ищут незаконное оружие, взрывчатку и наркотики 

Фото: ГУ НП в Луганской области
Фото: ГУ НП в Луганской области

Все пассажирские поезда, которые следуют по территории Луганской области, теперь будет проверять полиция. Об этом сообщает ГУ НП в Луганской области.

Связано это с мерами, направленными на недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы. Службу в поездах несут бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

"Повышенные превентивные меры направлены на обеспечение безопасности граждан, которые передвигаются железнодорожным транспортом, а также на блокирование незаконных перевозок оружия, боевых припасов и взрывчатки, предупреждение преступлений и несчастных случаев с их использованием", – говорится в сообщении.

Ранее Климкин прокомментировал идею прекратить пассажирское сообщение с Россией. Многие из украинцев ездят в Россию не потому, что она им нравится, сказал министр.

Также на железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства. Их будет производить Крюковский вагоностроительный завод, который выиграл тендер на поставку.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что Министерство инфраструктуры Украины собирается в течение пяти лет отменить использование на "Укрзализныце" плацкартных вагонов.
поезда, полиция, бойцы, кинологи, Скиф, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция досматривает все поезда в Луганской области". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сергей Колесник. Фото: Национальная полиция

Стало известно, кто возглавил полицию Луганской области

5 Мая, 17:10

Луганские правоохранители, по словам Князева, за последние четыре года показали себя как одно из самых мощных полицейских подразделений

Донбасс

Скриншот

На Донбассе копы открыли стрельбу на блокпосту в Славянске

14 Июня, 12:43

Копы остановили машину, водитель которой отказался остановиться 
Загрузка...

Донбасс

Скриншот

На Донбассе станет меньше блокпостов

3 Мая, 12:58

Силовики планируют изменить режим работы блокпостов на Донбассе

Донбасс

Сергей Князев. Фото: Нацполиция

Полиция намерена запустить мобильные блокпосты на Донбассе

5 Мая, 00:01

На территории ООС будут работать мобильные посты полиции – Князев
Загрузка...