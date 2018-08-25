Полиция досматривает все поезда в Луганской области

Все пассажирские поезда, которые следуют по территории Луганской области, теперь будет проверять полиция. Об этом сообщает ГУ НП в Луганской области.

Связано это с мерами, направленными на недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы. Службу в поездах несут бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

"Повышенные превентивные меры направлены на обеспечение безопасности граждан, которые передвигаются железнодорожным транспортом, а также на блокирование незаконных перевозок оружия, боевых припасов и взрывчатки, предупреждение преступлений и несчастных случаев с их использованием", – говорится в сообщении.

Ранее Климкин прокомментировал идею прекратить пассажирское сообщение с Россией. Многие из украинцев ездят в Россию не потому, что она им нравится, сказал министр.

Также на железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства. Их будет производить Крюковский вагоностроительный завод, который выиграл тендер на поставку.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что Министерство инфраструктуры Украины собирается в течение пяти лет отменить использование на "Укрзализныце" плацкартных вагонов.