Польша направила правительственную делегацию на Донбасс: стала известна причина
Для Донбасса была назначена продовольственная помощь, средства гигиены, а также помощь психологов
Польская делегация во главе с правительственным уполномоченным по гуманитарной помощи Михалом Восем начинает двухдневный визит на Донбасс. Делегаты из Польши должны посетить Авдеевку, Светлодарск и Краматорск.
Целью визита является подведение итогов проекта гуманитарной помощи по непосредственной материальной и психологической поддержке для населения, живущего на контролируемых Киевом частях Луганской и Донецкой областей.
"Польша реализовала этот проект в сотрудничестве с Caritas Polska, и это был один из крупнейших проектов, финансируемых из средств польского налогоплательщика, из средств Канцелярии председателя Совета министров. Это примерно 2,5 млн злотых (590 тыс. евро)", - отметил Вось.
По словам польского министра, для Донбасса была назначена продовольственная помощь, средства гигиены, а также помощь психологов. Также министр отметил, что польским проектом воспользовались около 20 тыс. человек. По его словам, должны пройти переговоры польской делегации с представителями украинской власти о ситуации на Донбассе, а также о положении лиц польского происхождения.
Ранее сообщалось, что Польша рассматривает несколько вариантов помощи Украине на Донбассе.
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