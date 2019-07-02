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Боевики ударили из минометов и гранатометов – у ВСУ новые потери

2 июля, 13:14

Враг и не думает сбавлять обороты и уже с ночи начал атаковать позиции украинской армии

Фото: Сегодня

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе. Сегодня, 2 июля, в результате обстрелов боевую травму получил боец украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны на брифинге.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 враг уже шесть раза атаковал позиции украинской армии.

"Оккупанты трижды из минометов 82-го калибра целились по нашим защитникам Новолуганского. Еще два враждебных минометные обстрела из этого же калибра зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС (автоматические гранатометы) и крупнокалиберные пулеметы. Также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского", – сообщают военные.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один боец ВСУ получил боевое травмирование. Военнослужащего доставлен в военный мобильный госпиталь, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами. Вследствие атаки были ранены два человека. Ими оказались медики-волонтеры. Полицию открыла уголовное производство.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Смотрите также в видеосюжете историю с обстрелом боевиками санитарного автомобиля на днях, в результате которого погибли два медика:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери

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Сегодня

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