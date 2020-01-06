Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Потери ВСУ на Донбассе: под обстрелом погиб боец из Хмельницкой области

6 января, 15:29

В зоне ООС погиб 43-летний житель Славуты

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 43-летний боец 93-й Отдельной механизированной бригады.

Как сообщили на Facebook-странице "Родная Славутчина", в результате вражеского обстрела погиб Сергей Петрович Рацун.

"В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

Ранее мы сообщали о том, что ранним утром 5 января боевики накрывали ВСУ минометным огнем, а позже стало известно, что в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

В то же время за 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ВСУ хмельницкая область ООС

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Ужас и мрак: в Сети появились фото посленовогоднего Донецка
Ужас и мрак: в Сети появились фото посленовогоднего ДонецкаДонбасс
На Донбассе умер боец ВСУ
На Донбассе умер боец ВСУ "Гудвин": появились подробности и фотоДонбасс
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и КрымомКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...