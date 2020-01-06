Потери ВСУ на Донбассе: под обстрелом погиб боец из Хмельницкой области

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 43-летний боец 93-й Отдельной механизированной бригады.

Как сообщили на Facebook-странице "Родная Славутчина", в результате вражеского обстрела погиб Сергей Петрович Рацун.

"В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

Ранее мы сообщали о том, что ранним утром 5 января боевики накрывали ВСУ минометным огнем, а позже стало известно, что в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

В то же время за 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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