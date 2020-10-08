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Пожары на Донбассе: до сих пор тушат один очаг

8 октября, 09:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь пытаются потушить с помощью авиации

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Девять из десяти основных очагов возгорания ликвидировали.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, продолжается тушение одного очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая его площадь – 4640 гектаров. Спасатели уже ликвидировали возгорание на 4490 гектарах, осталось – 150.

Огонь пытаются потушить с помощью авиации. За 7 октября было совершено 29 сбросов (58 тонн воды). А за все время ликвидации – 617 сбросов (1964 тонн воды).

Ранее мы сообщали, что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания, в результате которых возникли масштабные пожары в Луганской области.

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Кроме того, пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды. Спасатели продолжают тушить 20 тысяч гектаров пожаров.

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Также напомним, для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы ведутся круглосуточно.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс спасатели ликвидация Луганская область пожар ГСЧС
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