Пожары на Донбассе: до сих пор тушат один очаг

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Девять из десяти основных очагов возгорания ликвидировали.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, продолжается тушение одного очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая его площадь – 4640 гектаров. Спасатели уже ликвидировали возгорание на 4490 гектарах, осталось – 150.

Огонь пытаются потушить с помощью авиации. За 7 октября было совершено 29 сбросов (58 тонн воды). А за все время ликвидации – 617 сбросов (1964 тонн воды).

Ранее мы сообщали, что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания, в результате которых возникли масштабные пожары в Луганской области.

В тренде Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР

Кроме того, пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды. Спасатели продолжают тушить 20 тысяч гектаров пожаров.

Реклама

Также напомним, для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы ведутся круглосуточно.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама