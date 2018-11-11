Псевдовыборы в "ЛНР": имена кандидатов в "бюллетенях" продублировали на украинском

В т.н. "ЛНР" во время проведения фейковых выборов имена кандидатов на пост главаря боевиков продублировали на украинском языке.

Соответствующее фото "бюллетеня" опубликовал в своем telegram-канале журналист Сергей Белоус.

Напомним, что в США заявили, что "выборы" ОРДЛО являются фарсом – Кремыль уже помазал главарей.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий проходит 11 ноября. Мир не в восторге от этой идеи. Главы ряда стран уже высказали свою обеспокоенность тем, что Россия творит на оккупированной территории.

В данном духе высказывались в США, ОБСЕ, Евросоюзе и других странах. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.

В свою очередь Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.