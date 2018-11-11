Псевдовыборы в "ЛНР": имена кандидатов в "бюллетенях" продублировали на украинском

Сегодня, 13:17

На пост главаря боевиков претендуют четверо

Фото: С. Ваганов
Фото: С. Ваганов

В т.н. "ЛНР" во время проведения фейковых выборов имена кандидатов на пост главаря боевиков продублировали на украинском языке.

Соответствующее фото "бюллетеня" опубликовал в своем telegram-канале журналист Сергей Белоус.

_10

Напомним, что в США заявили, что "выборы" ОРДЛО являются фарсом – Кремыль уже помазал главарей.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий проходит 11 ноября. Мир не в восторге от этой идеи. Главы ряда стран уже высказали свою обеспокоенность тем, что Россия творит на оккупированной территории. 

В данном духе высказывались в США, ОБСЕ, Евросоюзе и других странах. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.

В свою очередь Россия официально заявила, что признает "выборы"Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.
бюллетени, псевдовыборы, ЛНР

Вы сейчас просматриваете новость "Псевдовыборы в "ЛНР": имена кандидатов в "бюллетенях" продублировали на украинском". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: С. Ваганов

МинВОТ призвал жителей оккупированного Донбасса воздержаться от участия в "выборах"

Вчера, 19:35

Псевдовыборы, организованные Россией, свидетельствуют о неготовности Москвы мирно решать ситуацию

Донбасс

Фото: facebook.com/east.hr.group

ФОТОФАКТ. На псевдовыборах в ЛНР возле "избирательных" участков скопились очереди к продуктовым лавкам

Сегодня, 12:53

Соответствующие фото обнародованы "Восточной правозащитной группой" 
Загрузка...
Загрузка...