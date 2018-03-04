Психологическая реабилитация ветеранов: эксперт рассказал, как это делают за рубежом

Война в Украине началась неожиданно, никто не был к ней готов. На востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и множество добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением".

В середине января 2018 года около станции метро "Черниговская" младший лейтенант 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха ударил ножом Руслана Юрченко,который вскоре умер от полученных травм. Такие происшествия в Украине не слишком часты, но, к сожалению, иногда случаются.

Проблема в том, что понятие психологической реабилитации в стране немного задвигается на второй план. Так, у нас предусмотрена физиологическая реабилитация, которая, правда, ограничивается путевкой в санаторий. А вот что касается психологической составляющей, то здесь очень заметен существенный пробел.

Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда "Вернись живым", рассказал сайту "Сегодня", что в других странах, например, в США, психологическая реабилитация – это обязательная и формализованная процедура, которую должен пройти каждый, кто вернулся из армии.

"В большинстве случаев, например, в Соединенных штатах, этим занимается негосударственная организация, которая за деньги государства это делает. Т.е., ветеран, условно, получает корешок на психологическую реабилитацию, не пройдя которую, он не получит кучу всего, вплоть до денег. Он с этим корешком может пойти на выбор в одну из сертифицированных организаций, которые могут эту реабилитацию оказать", – поясняет Дейнега.

Несмотря на это, вспомним о недавнем флешмобе "22 отжимания", идея которого заключалась в том, чтобы обратить внимание на проблему с самоубийствами ветеранов войны. Так, даже в США, где бойцы проходят психологическую реабилитацию, 22 ветерана каждый день заканчивают жизнь самоубийством (статистика по итогам 2014 года). Насколько большие цифры в Украине – страшно представить, но, вполне понятно, что реальная статистика гораздо выше заявленных 500 самоубийц.

О том, какой должна быть правильная программа реабилитации бывших воинов АТО, читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни