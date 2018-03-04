Психологическая реабилитация ветеранов: эксперт рассказал, как это делают за рубежом

Сегодня, 04:02

По официальной статистике, около 500 ветеранов войны на Донбассе покончили жизнь самоубийством

Психологическую реабилитацию ветеранов АТО в стране задвигают на второй план.Фото: gettyimages
Психологическую реабилитацию ветеранов АТО в стране задвигают на второй план.Фото: gettyimages

Война в Украине началась неожиданно, никто не был к ней готов. На востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и множество добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением".

В середине января 2018 года около станции метро "Черниговская" младший лейтенант 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха ударил ножом Руслана Юрченко,который вскоре умер от полученных травм. Такие происшествия в Украине не слишком часты, но, к сожалению, иногда случаются.

Проблема в том, что понятие психологической реабилитации в стране немного задвигается на второй план. Так, у нас предусмотрена физиологическая реабилитация, которая, правда, ограничивается путевкой в санаторий. А вот что касается психологической составляющей, то здесь очень заметен существенный пробел.

Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда "Вернись живым", рассказал сайту "Сегодня", что в других странах, например, в США, психологическая реабилитация – это обязательная и формализованная процедура, которую должен пройти каждый, кто вернулся из армии.

"В большинстве случаев, например, в Соединенных штатах, этим занимается негосударственная организация, которая за деньги государства это делает. Т.е., ветеран, условно, получает корешок на психологическую реабилитацию, не пройдя которую, он не получит кучу всего, вплоть до денег. Он с этим корешком может пойти на выбор в одну из сертифицированных организаций, которые могут эту реабилитацию оказать", – поясняет Дейнега.

Несмотря на это, вспомним о недавнем флешмобе "22 отжимания", идея которого заключалась в том, чтобы обратить внимание на проблему с самоубийствами ветеранов войны. Так, даже в США, где бойцы проходят психологическую реабилитацию, 22 ветерана каждый день заканчивают жизнь самоубийством (статистика по итогам 2014 года). Насколько большие цифры в Украине – страшно представить, но, вполне понятно, что реальная статистика гораздо выше заявленных 500 самоубийц.

О том, какой должна быть правильная программа реабилитации бывших воинов АТО, читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни 
война, военные, реабилитация, ато

Вы сейчас просматриваете новость "Психологическая реабилитация ветеранов: эксперт рассказал, как это делают за рубежом". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние продолжается. Фото: AFP

Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: есть погибший и раненые

2 Марта, 18:52

В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов по позициям ВСУ

Экономика

Повышение пенсий военным: стало известно, когда украинцы получат деньги

2 Марта, 16:31

Сейчас происходит процесс перерасчета выплат, отчитался Розенко
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Война России против Украины: Порошенко назвал ключевой вызов для страны в 2018 году

28 Февраля, 15:36

Цена войны на Донбассе для агрессора растет, говорит украинский лидер

Донбасс

Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 28 февраля: интерактивная карта АТО

28 Февраля, 13:25

На востоке страны продолжается противостояние
Загрузка...