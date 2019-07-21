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Пункт пропуска "Майорское" снова работает: спасатели раскрыли подробности

21 июля, 20:06

Пиротехники завершили работу и обнаружили взрывоопасные предметы

Фото: Николай Чечеткин / Facebook
Фото: Николай Чечеткин / Facebook.

Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области, который сегодня, 21 июля, дважды приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств, возобновил работу. Об этом, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу", – написал Чечеткин на своей странице в Facebook.

Напомним, 21 июля в 06:45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании "Майорского". Пропуск через линию разграничения был приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".  

Также сегодня неизвестные сообщали о "минировании" семи избирательных участков в Одессе:


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Тег Донбасс, пиротехники, мины, ГСЧС, Чечеткин, Майорское, КПВВ

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