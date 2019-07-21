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Пропуск через "Майорское" приостановлен: в МВД сообщили подробности

21 июля, 14:07

По данным правоохранителей, недалеко от КПВВ обнаружен взрывоопасный предмет

Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины.

Группа разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружила 120-мм мину возле контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, взрывоопасный предмет, о котором ранее сообщила ГСЧС, нашли около 12:10.

"В 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава Госпогранслужбы председатель Службы по согласованию с командующим Объединенных сил временно приостановил пропуск через линию разграничения.

Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины

Гражданских лиц и персонал контрольных служб отвели в безопасное место. Группа разминирования проводит мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета. 

В МВД добавили, что о восстановлении пропускного режима сообщал дополнительно. Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Новости "Сегодня" сообщали, что 21 июля в 06:45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании "Майорского". Пропуск через линию разграничения был приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".  

Ранее мы писали, что в столице несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" . Также полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады и Кабинета министров


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Тег МВД, мина, минирование, Майорское, кпвв

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Источник:

Сегодня

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