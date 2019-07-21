Минирование "Майорского" на Донбассе: что обнаружили возле пункта пропуска, фото

Территорию обследуют пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Фото: ГСЧС.

Пиротехники при обследовании территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области обнаружили 12 взрывоопасных предметов. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 17:00 уже найдено 12 взрывоопасных предметов: одну 120-мм минометную мину, один 23-мм артиллерийский снаряд, четыре 30-мм артиллерийских снаряда, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины", – сказано в сообщении

Обследование территории продолжается.





















Новости "Сегодня" сообщали, что 21 июля поступила информация о заминировании КПВВ "Майорское". На место происшествия была направлена пиротехническая группа и отделения радиационной, химической и биологической защиты Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Пропуск через линию разграничения временно приостановлен.

Ранее в ГСЧС сообщили, что 120-мм мина была обнаружена в 150 метрах от КПВВ, недалеко от обочины дороги.

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