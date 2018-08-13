Разборки в "ДНР": в комендатуре забили до смерти боевика, сослуживцы грозят местью

Сегодня, 13:51

Инцидент грозит перерасти в вооруженное столкновение

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе продолжаются конфликты между боевиками "армии Л/ДНР", относящимися к разным соединениям и частям 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, например, в оккупированной боевиками Ясиноватой представители местной "военной комендатуры" во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, от которых тот умер в помещении комендатуры.

Российскому оккупационному командованию пришлось привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между военнослужащими подразделения, в котором проходил службу убитый и представителями комендатуры.

А на одной из передовых позиций 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК (Новоазовск), в результате конфликта между военнослужащими соседних подразделений произошла перестрелка.

В результате открытия огня загорелась трава и возник пожар в месте хранения боеприпасов. Вследствие детонации и взрыва был уничтожен фонд боекомплекта одного из подразделений и получили ранения и тяжелые ожоги несколько российских военнослужащих.

Ранее со ссылкой на ГУР МОУ сообщалось, что на Донбассе российские боевики избили и живьем закопали наемника.

Напомним, ранее на полигоне "Восточный" во время конфликта между боевиками один из них подорвал оппонента гранатой. Также разведчики Минобороны подчеркнули, что в последнее время между офицерским составом боевиков растет уровень раздражительности и межличностной ненависти, что приводит к увеличению количества конфликтов.
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Источник:

"Сегодня"

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