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Разрушение дома в Лисичанске: часть жильцов вернулись в аварийное здание

10 июля, 12:41

9 семей уже переселили в местное общежитие

В Лисичанске из-за разрушения трехэтажного жилого дома девять семей отселили из аварийной части здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Луганской области.

"Штабом по ликвидации последствий аварийной ситуации принято решение об отселении 9 семей (20 чел., из них 9 детей) с аварийной части здания. Жителям предложено переселение в общежитие по ул.Октябрьская, 2", – говорится в сообщении.

На данный момент выселенных 38 из здания людей, в том числе 10 детей, разместились у родственников, еще один человек поселился в общежитии. Кроме того, 12 жильцов дома (из них 5 детей – ред.) вернулись в аварийное здание – им разрешено там проживать до получения экспертного заключения по результатам обследования. В палаточном городке ГСЧС, разбитом у места ЧП, остаются трое взрослых и семеро детей.

"Для обеспечения работы палаточного городка от ГСЧС привлечено 30 чел. (В том числе психологи и медицинская служба) и 6 ед. техники. Органами местной власти принимаются меры по ликвидации последствий аварийной ситуации", - добавили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Лисичанске Луганской области разрушается трехэтажный жилой дом. Из здания вчера был эвакуирован 61 человек. Как выяснилось, дом по улице Попова, 15 был признан аварийным еще с 2012 года. Сейчас в здании валится штукатурка, а стены покрывают трещины. Прибывшие на место спасатели установили, что в одном крыле здания дало осадку межэтажное перекрытие. Всего в доме насчитывается 39 квартир, а построили его в 1944 году.

Напомним, не так давно в Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада. К месту вызвали спасателей, полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 2 с ссадинами и ушибами руки и колена. 

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Тег лисичанск, переселение, опасность, жильцы, жилой дом, Луганская область , разрушение

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