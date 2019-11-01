Разведение сил на Донбассе: как защищают украинцев в серой зоне

Украинская сторона отвела войска с участка в Золотом-4 на Донбассе

/ Фото: Сегодня

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После разведения сил в Золотом несколько десятков домов попали в зону безопасности.

Об этом заявил экс-командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в эфире в социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Там круглосуточно находятся патрули Национальной полиции. Они экипированы и вооружены, что позволяет им оперативно реагировать. В непосредственной близости от этих участков, которые попали в зону безопасности, находятся военнослужащие, которые отошли на новые позиции, а также непосредственно в Золотом-4 находится резерв правоохранительных органов от Национальной полиции и Нацгвардии", – отметил он.

Также по условиям рамочного соглашения, в районе разведения могут находится офицеры Совместного центра контроля и координации.

Как сообщалось, на одном из участков боевых действий на Донбассе завершилось зеркальное разведение войск. Свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики. "Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", – заявили военные.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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