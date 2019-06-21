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В Станице Луганской нашли тайник с боеприпасами

21 июня, 13:35

Схрон обнаружили в доме разыскиваемого СБУ мужчины

Фото: ГУНП в Луганской области
Фото: ГУНП в Луганской области.

В Станице Луганской, граничащей с оккупированными территориями, правоохранители обнаружили в частном доме тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Луганской области.

Как выяснилось, тайник нашли в доме 35-летнего мужчины, который находится в розыске СБУ. Его подозревают в создании террористической организации. Боеприпасы были спрятаны в подсобке среди хлама, дров и угля.

"Из тайника полицейские изъяли 2 единицы ВОГ-25, 3 гранаты к РПГ-7, 840 патронов калибра 5,45 мм и 2 корпуса гранаты РГД-5", – рассказали в полиции и отметили, что изъятое направили в на исследование.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Кроме того, ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. 

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Тег СБУ, дом, боеприпасы, тайник, Станица Луганская, Луганская область

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