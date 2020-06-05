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Резников: Россия использует Донбасс как колонизатор

5 июня, 21:35

Елена Вус Елена Вус

Вице-премьер уверен, что Украина вернет свои территории

Российская Федерация использует Донбасс как колонизатор, т. е. они истощают, забирают то, что им нужно, не думая о будущем людей.

Об этом заявил Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"На самом деле, как бы это не звучало странно, это хороший залог того, что они завершат свою вредительскую попытку и мы заберем и этих людей, и восстановим свои территории", – отметил он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как отмечается, во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы урегулирования на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

Ранее сообщалось, что во время визита украинской делегации в Германию будет обсуждаться выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблема деоккупации Крыма.

Напомним, глава Офиса президента рассказал, кто может представлять Донбасс на переговорах в Минске.

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Россия видео Донбасс оккупация Алексей Резников реинтеграция

Источник: Сегодня

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