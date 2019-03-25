Россия на Донбассе разворачивает новейшую систему связи – разведка
Оккупанты уже проверили, как работает связь с оккупированных территорий с остальными войсками Южного военного округа РФ
Российское военное командование решило усилить систему управления и связи между войсками с помощью новейшего оборудования, которое переброшено на Донбасс. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как стало известно, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершается развертывание радиорелейных линий уровня корпус-бригада (полк) на базе завезенных с территории РФ новейших образцов многоцелевых мобильных комплексов связи российского производства.
"В течение 21-23 марта с использованием элементов усовершенствованной системы управления и связи российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории востока Украины проведены тренировки по достижению гарантированного доведения сигналов оповещения Южного военного округа ВС РФ", – сообщает разведка.
Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
Также стало известно, что командование противника на передовую перебросило российских снайперов. Кроме того, боевики обустраивают позиции на частных участках – местные жители в шоке от этого.
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