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Россия перекинет в Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

9 марта, 13:22

Станислав Кожемякин

Кремль отказался лечить украинца с паспортом РФ - его отвезут в ОРДЛО

Россия и подконтрольные ей боевики на Донбассе планируют переместить в одну из больниц на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мужчину с симптомами коронавируса COVID-19, который недавно вернулся из Китая.

Ссылаясь на разведданные, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас мужчина находится в российском Новошахтинске. Его собираются перевести через неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Должанский".

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Он является украинским гражданином, однако вопреки законодательству Украины незаконно получил российский паспорт. Но вместо того, чтобы лечить его, Россия решила как можно скорее доставить мужчину на оккупированный Донбасс, где он зарегистрирован.

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"Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и какие привилегии ожидают "потенциальных россиян", но, в то же время, как видим, легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо", – сообщили в штабе ООС.

Этот случай также ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории.

Напомним, что в Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Россия коронавирус должанский ОРДЛО ООС

Источник: Сегодня

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