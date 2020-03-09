Россия перекинет в Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

Кремль отказался лечить украинца с паспортом РФ - его отвезут в ОРДЛО

Россия и подконтрольные ей боевики на Донбассе планируют переместить в одну из больниц на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мужчину с симптомами коронавируса COVID-19, который недавно вернулся из Китая.

Ссылаясь на разведданные, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас мужчина находится в российском Новошахтинске. Его собираются перевести через неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Должанский".

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Он является украинским гражданином, однако вопреки законодательству Украины незаконно получил российский паспорт. Но вместо того, чтобы лечить его, Россия решила как можно скорее доставить мужчину на оккупированный Донбасс, где он зарегистрирован.

"Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и какие привилегии ожидают "потенциальных россиян", но, в то же время, как видим, легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо", – сообщили в штабе ООС.

Этот случай также ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории.

Напомним, что в Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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