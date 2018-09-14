Боевики атаковали ВСУ и мирных жителей, "крыли" ракетами и минами – ООС

На фронте противник разошелся не на шутку, однако украинские военные быстро его угомонили и нанесли урон

Боевики на Донбассе не прекращают атаковать. 13 сентября позиции украинской армии были обстреляны 37 раз, шесть из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения, били даже противотанковыми управляемыми ракетами, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отметим, что под удар попали позиции ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное , Лебединский и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета 120-го калибра – около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты", – сообщили военные.

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Кроме того, оккупанты атаковали населенный пункт Водяное, что на Мариупольском направлении. В направлении Ужовки, что на восточной окраине Водяного, по жилому сектору было выпущено пять мин калибра 120 мм, но повреждение и пострадавших не было.

В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а у боевиков один уничтожен и четверо получили ранения.

Как сообщалось, 12 сентября боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили". Враг 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские бойцы дали адекватный ответ, и боевики понесли потери.

В свою очередь военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.