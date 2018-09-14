Боевики атаковали ВСУ и мирных жителей, "крыли" ракетами и минами – ООС

Сегодня, 09:31

На фронте противник разошелся не на шутку, однако украинские военные быстро его угомонили и нанесли урон

Фото: facebook.commod.mil.rus
Фото: facebook.commod.mil.rus

Боевики на Донбассе не прекращают атаковать. 13 сентября позиции украинской армии были обстреляны 37 раз, шесть из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения, били даже противотанковыми управляемыми ракетами, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отметим, что под удар попали позиции ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное , Лебединский и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета 120-го калибра – около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты", – сообщили военные.

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Кроме того, оккупанты атаковали населенный пункт Водяное, что на Мариупольском направлении. В направлении Ужовки, что на восточной окраине Водяного, по жилому сектору было выпущено пять мин калибра 120 мм, но повреждение и пострадавших не было.

В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а у боевиков один уничтожен и четверо получили ранения.

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Как сообщалось, 12 сентября боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили". Враг 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские бойцы дали адекватный ответ, и боевики понесли потери.

В свою очередь военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.
Донбасс, военные, ВСУ, боевики, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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