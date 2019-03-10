На Донбассе умолкли боевики: в ВСУ рассказали о ситуации на передовой

Сегодня враг молчит и еще не зафиксировано ни одного обстрела – такого на фронте давно уже не было

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе умолкли боевики: в ВСУ рассказали о ситуации на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg 2019-03-10T14:54:53+02:00 Донбасс Сегодня враг молчит и еще не зафиксировано ни одного обстрела – такого на фронте давно уже не было

Сегодня, судя по всему, самое долгое перемирие на Донбассе за последние месяцы – уже полдня как боевики не обстреливают украинских военных. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Стоит отметить, что за последние дни уменьшил количество обстрелов на передовой, а сегодня дошло до того, что по состоянию на 12 часов дня не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что с начала года, несмотря на установленное новое перемирие, враг с каждым месяцев обострял ситуацию на фронте, а в последние недели выпускал в сторону украинских военных и даже жилых поселков в среднем по 100 мин и снарядов.

Как сообщалось, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Также мы писали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

А 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.

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