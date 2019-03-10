Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе умолкли боевики: в ВСУ рассказали о ситуации на передовой

Сегодня, 14:54

Сегодня враг молчит и еще не зафиксировано ни одного обстрела – такого на фронте давно уже не было

Фото: Минобороны Украины
На Донбассе умолкли боевики: в ВСУ рассказали о ситуации на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg Донбасс Сегодня враг молчит и еще не зафиксировано ни одного обстрела – такого на фронте давно уже не было

Сегодня, судя по всему, самое долгое перемирие на Донбассе за последние месяцы – уже полдня как боевики не обстреливают украинских военных. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Стоит отметить, что за последние дни уменьшил количество обстрелов на передовой, а сегодня дошло до того, что по состоянию на 12 часов дня не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что с начала года, несмотря на установленное новое перемирие, враг с каждым месяцев обострял ситуацию на фронте, а в последние недели выпускал в сторону украинских военных и даже жилых поселков в среднем по 100 мин и снарядов.

Как сообщалось, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Также мы писали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

А 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе умолкли боевики: в ВСУ рассказали о ситуации на передовой". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ликвидирован очередной предатель Украины: появились фото боевика

Сегодня, 07:38

Украинские военные продолжают наказывать противника ответным огнем

На Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами

Вчера, 20:44

При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики"

У боевиков из центра Донецка угнали установку "Град"

Вчера, 03:05

Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке

В России объяснили, почему начальница боевиков "Ополченочка" сбежала в Киев

Вчера, 05:17

Невзоров уверен, что украинская контрразведка здесь ни при чем – она просто не выдержала того, что происходит в "ДНР"

В эфире ток-шоу подрались Пальчевский и Коханивский

​Какую кровь предпочитают комары?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Назван самый экологически чистый регион Украины

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Главный тренер херсонского Кристалла увел команду с поля досрочно

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Сальма Хайек поразила откровенным фото