Российские журналисты оценили потери армии РФ на Донбассе

Вся официальная информация о потерях военных в России засекречена

Фото: AFP

Российские журналисты оценили потери армии РФ на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/79c/a24/5c479ca24e4e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/79c/a24/5c479ca24e4e6.jpg 2019-02-05T10:42:00+02:00 Донбасс Вся официальная информация о потерях военных в России засекречена

Потери российской армии на Донбассе соизмеримы с количеством погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, только в Псков за годы боевых действий привезли не менее 200 погибших. Об этом в Москве на презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения" сообщили журналисты издания "Псковская губерния", которая практически единственная в России писала о непосредственном участии армии РФ в войне на востоке Украины.

Так, отвечая на вопрос, сколько, по оценкам редакции "Псковской губернии", погибло российских военных на Донбассе, главный редактор газеты Денис Камалягин отметил, что точной информации нет.

"Мы считали только потери, которые были в Пскове, – это порядка 200 человек. В таком количестве "груз 200" прибыл в Псков", - сказал Камалягин.

Он подчеркнул, что вся информация по этому вопросу засекречена, а в псковской десантно-штурмовой дивизии упразднили должность пресс-секретаря, и информацию можно запрашивать только в Минобороны.

"В целом цифры будут совсем другого порядка. Я не могу назвать общую цифру погибших российских военных, но мне кажется, что она приблизительно такая же, как численность погибших украинских военных", – отметил Камалягин.

По его мнению, речь идет не только о действующих военных, но и о "добровольцах, в том числе из Пскова".

По его словам, жители Пскова до сих пор воюют на Донбассе.

Ранее сообщалось, что батальонно-тактическая группа 18-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ понесла самые крупные потери среди российских подразделений, воюющих на Донбассе.

Также был опубликован список из более трех тысяч боевиков и наемников из РФ.

Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область сообщил, что за время боевых действий в Донбассе погибло 2896 украинских военнослужащих.

Напомним, Российская Федерация 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. За три года противостояния более 9,8 тыс. человек погибли, около 23 тыс. были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.

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