Война на Донбассе: почему возникла новая угроза обострения боевых действий

Сегодня, 05:32

Риски провокаций и военного вмешательства РФ сохраняются по всей линии украинско-российской границы, в зоне ООС и тылу

Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Риски использования Россией своих вооруженных сил в рамках военной гибридной агрессии РФ против Украины на сегодняшний день повышаются из-за нового витка противостояния между Киевом и Москвой.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, комментируя данные Минобороны Украины о том, что у границ Украины и на оккупированных территориях стоит огромное войско России, которое хорошо укомплектовано и готово к выполнению задач в составе 29 батальонных тактических групп.

"После того, как в России высказали готовность признать "выборы" в ОРДЛО, что фактически приводит к концу Минских соглашений, такая вероятность возрастает. Возможны провокации на линии фронта, могут использоваться также диверсионные группы РФ на подконтрольной Украине территории, в украинском тылу. Режим у нас этому благоприятствует, через границу проникать они могут. Риски использования вооруженных сил РФ сохраняются вдоль всей границы, где соприкасается Украина и Россия", – пояснил военный эксперт.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявлял, что Кремль бросает в бой против Украины не только регулярную армию, но и спецслужбы.

"Уже пятый год подряд Россия продолжает вести против Украины агрессивную войну, применяя при этом как регулярные военные силы и средства, так и весь арсенал сил специальных операций и специальных служб для ведения скрытой разведывательно-подрывной деятельности. И анализ складывающейся ситуации пока свидетельствует о том, что военная составляющая гибридной войны не уменьшается", – аргументировал он.

В то же время, как рассказывал ранее министр обороны Степан Полторак, у России нет сил для масштабного вторжения в Украину. Он считает, что россияне могут собрать необходимую армию за несколько недель. По его словам, у границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии.

Также напомним, что в начале сентября-2018 командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина готова отразить наступление России, у которой более 400 танков на Донбассе, что даже больше, чем у Великобритании.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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