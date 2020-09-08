Российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым по Донбассу

Когда состоится разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его российского коллеги Сергея Лаврова по поводу обострения ситуации на Донбассе, пока неизвестно, поскольку в понедельник, 7 сентября, глава внешнеполитического ведомства России срочно уехал в Сирию. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция российского МИД была довольно живой, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины считает, что когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, – это Российская Федерация, и вчера президент Зеленский дал ему поручение переговорить с Лавровым.

Он также уточнил, о чем собирается говорить с Лавровым.

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"Первый вопрос – как объясняет Российская Федерация то, что произошло, второй – остается ли она преданной режиму прекращения огня, и третий – обсудить подготовку ко встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера произошли", – сообщил министр.

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Напомним, после того, как главарь "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ, боевики 6 сентября нарушили режим прекращения огня и дважды прицельно обстреляли украинские позиции, в результате был ранен украинский военный, еще один военный погиб.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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