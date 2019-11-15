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С моста в Станице Луганской жители "ЛНР" средь бела дня сперли скамейку: фото

15 ноября, 10:37

Пятеро злоумышленников попали на фото

Фото: Донецк 62.ua‏, Twitter

Фото: Донецк 62.ua‏, Twitter

Жители так называемой ЛНР не обошли стороной недостроенный мост в Станице Луганской и украли с переправы новенькую скамейку. Об этом сообщает Донецк 62.ua‏ в Twitter.

Инцидент произошел средь бела дня и попал на фото. Скамейку с пластиковым навесом с моста унесли пятеро мужчин, которые пришли со стороны т.н. Луганской народной республики.

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Фото: Донецк 62.ua‏, Twitter

Ранее мы сообщали, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 – в районе Станицы Луганской.

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Кроме того, мы писали, что у пункта пропуска в Станице Луганской также строят автобусную остановку. Недавно строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Напомним, ранее стало известно, что мост в Станице Луганской может быть построен раньше срока. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко. По словам парламентария, он приехал без предупреждения, чтобы проверить, как продвигается строительство.

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