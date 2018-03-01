Самые горячие точки Донбасса 1 марта: интерактивная карта АТО

Сегодня, 15:18

На востоке страны не утихают обстрелы


За прошлые сутки, 28 февраля, боевики совершили пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен. 

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – нарушал перемирие у Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку Крымского.

На Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали наши позиции вблизи Павлополя.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
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Источник:

"Сегодня"

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