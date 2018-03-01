Боевики скрывают ситуацию на неподконтрольной части границы с Россией

Сегодня, 10:28

Противник прогнал международных наблюдателей

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики продолжают скрывать ситуацию на подконтрольной им части границы с РФ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, в пункте пропуска на границе около Вознесеновки двое боевиков т.н. "ЛНР" потребовали, чтобы патруль миссии покинул данный район.

"На железнодорожной станции "Красная Могила" в районе Вознесеновки член "ЛНР" вновь потребовал, чтобы патруль миссии покинул данный район, поскольку железнодорожная станция "считается приграничным районом", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, рассказали наблюдатели, находясь примерно в 1,5 км к юго-западу от Сарабаша, наблюдатели слышали 18 выстрелов из стрелкового оружия, по оценке, в направлении пролетавшего в данном районе БПЛА СММ.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
боевики, границы, ЛНР, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики скрывают ситуацию на неподконтрольной части границы с Россией". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Обстановка на Донбассе: боевики применили минометы

Сегодня, 08:31

Противник продолжает нарушать договоренности

Донбасс

Фото: AFP

Боевики ломают свою технику на Донбассе

Вчера, 14:55

Личный состав не умеет обращаться с оружием
Загрузка...

Донбасс

Фото: Союз "Народная память"

Боевики прячут тяжелое вооружение от ОБСЕ на Донбассе

Вчера, 12:58

Противник вставляет "палки в колеса" представителям мониторинговой миссии

Донбасс

Дончанка: "В 2014 году выплакала весь запас слез"

Вчера, 12:50

Чтобы не сойти с ума, живя в оккупации, дончане пытаются отвлечься хобби и помощью другим

Донбасс

Фото: pixabay.com

СБУ занялась судьями-предателями на Донбассе

Вчера, 11:51

Спецлужбы объявили о подозрении четырем ренегатам

Донбасс

Фото: AFP

Боевики заговорили о "карателях" на Донбассе

Вчера, 11:00

Противник запугивает жителей оккупированных территорий

Донбасс

Фото: AFP

Группа риска: стало известно, кем заинтересовались боевики на Донбассе

Вчера, 10:12

Противник активизировал фильтрационные мероприятия

Донбасс

Фото: AFP

Военные нанесли серьезный урон боевикам на Донбассе

Вчера, 09:52

Стало известно количество погибших в рядах противника
Загрузка...