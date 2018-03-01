Боевики скрывают ситуацию на неподконтрольной части границы с Россией

Боевики продолжают скрывать ситуацию на подконтрольной им части границы с РФ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, в пункте пропуска на границе около Вознесеновки двое боевиков т.н. "ЛНР" потребовали, чтобы патруль миссии покинул данный район.

"На железнодорожной станции "Красная Могила" в районе Вознесеновки член "ЛНР" вновь потребовал, чтобы патруль миссии покинул данный район, поскольку железнодорожная станция "считается приграничным районом", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, рассказали наблюдатели, находясь примерно в 1,5 км к юго-западу от Сарабаша, наблюдатели слышали 18 выстрелов из стрелкового оружия, по оценке, в направлении пролетавшего в данном районе БПЛА СММ.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".