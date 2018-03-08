Самые горячие точки Донбасса 8 марта: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:48

На востоке страны продолжается противостояние

Фото: AFP
Фото: AFP

Полного прекращения огня и соблюдения режима тишины больше нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении боевики из временно оккупированной Старомихайловки обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Красногоровки.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

Напомним, в течение прошлых суток вследствие вражеского огня погиб украинский военнослужащий.

Кроме того, как сообщалось, боевики на Донбассе начали командно-штабные учения. На оккупированные территории Россия перебросила сотни тонн топлива, оружие и военную технику.
противостояние, военнослужащий, На Донбассе
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"Сегодня"

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