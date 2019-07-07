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СБУ объявила подозрение четырем фигурантам по делу МН17

7 июля, 00:49

Подозрение объявлено троим россиянам и одному украинцу

Фото: AFP

Следователи Главного следственного управления СБУ объявили о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбития самолета "Боинг 777" рейса MH17 над Донбассом.

Как говорится в сообщении на сайте спецслужбы, подозрение объявлено гражданину России Игорю Гиркину, генерал-майору ГРУ Сергею Дубинскому, полковнику Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Как сообщалось, объединенная следственная группа официально выдвинула обвинения в сбитии рейса MH17 над Донбассом одном из лидеров боевиков на востоке Украины Игорю Гиркину (Стрелкову), украинцу, который воевал за "ДНР", Леониду Харченко ("Крот"), российскому генералу Сергею Дубинскому ("Хмурый") и полковнику РФ Олегу Пулатову ("Гюрза"). 

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.


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Тег СБУ, Донбасс, Boeing, MH17

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