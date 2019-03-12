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"Тайная" смерть майора "Кедра" и самоподрыв "Муравья": в ВСУ показали уничтоженных боевиков

Сегодня, 10:28

Гибель командира боевиков скрывают даже от жены, а еще один "воин" не выдержал изгнания из войск "Л/ДНР"

Норайр Симонян. Фото: соцсети
Норайр Симонян. Фото: соцсети.
"Тайная" смерть майора "Кедра" и самоподрыв "Муравья": в ВСУ показали уничтоженных боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76d/186/5c876d18661b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76d/186/5c876d18661b5.jpg Донбасс Гибель командира боевиков скрывают даже от жены, а еще один «воин» не выдержал изгнания из войск «Л/ДНР»

На Донбассе боевики продолжают пополнять бесславную "бригаду-200", в которую попали очередные предатели Украины. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Только теперь стало известно о гибели 25 января майора оккупационных войск Руслана Морозова с позывным "Кедр", который, предположительно, приехал на Донбасс из Казахстана.

"Во время 3-й "командировки" был ранен под Старомихайловкой. Присоединился к "бригаде-200" 25.01.19", – написал "Штирлиц".

Также стало известно, что майор Горобец с позывным "Вологда" на связь с его женой не выходит и вынул СИМ-карту из телефона, с которого она получала сообщения о состоянии мужа.

А вот относительно недавно, 9 марта, лишил себя жизни Александр Коротеев с позывным "Муравей" (родом из Луганской области). В сети пишут, что он подорвался ручной гранатой. Его из "войск Л/ДНР" выгнали давно за злоупотребление алкоголем.

11 марта умер от проблем с сердцем Норайр Симонян из Шахтерска Донецкой области.

Напомним, недавно на Донбассе была ликвидирована медик боевиков "Лютик". Она проходила "службу" во 2-м мотострелковом батальоне на должности фельдшера. Как пишут в соцсетях, она спасала раненных на фронте боевиков, но сама погибла в результате огня ВСУ.

Также мы показывали видео, как ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевики, потери боевиков

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