Только за минувшие сутки российские наемники 10 раз обстреляли позиции ВСУ

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами / Фото: Facebook

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранен украинский военнослужащий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 2019-08-03T07:12:00+03:00 Донбасс Только за минувшие сутки российские наемники 10 раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Новоселовки Второй велся огонь с ручного противотанкового гранатомета. А у Богдановки дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окраина Павлополя попала огонь из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Дважды из крупнокалиберных пулеметов боевики ударили неподалеку Нижнетеплого, а в районе Луганского стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска оккупант применил крупнокалиберный пулемет. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг устроил у Южного.

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"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе. Генерал Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ, он отметил, что с 21 июля (когда вступил в действие режим прекращения огня) не погиб ни один украинский воин.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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