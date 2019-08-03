Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Новоселовки Второй велся огонь с ручного противотанкового гранатомета. А у Богдановки дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окраина Павлополя попала огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Дважды из крупнокалиберных пулеметов боевики ударили неподалеку Нижнетеплого, а в районе Луганского стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска оккупант применил крупнокалиберный пулемет. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг устроил у Южного.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе. Генерал Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ, он отметил, что с 21 июля (когда вступил в действие режим прекращения огня) не погиб ни один украинский воин.
Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк