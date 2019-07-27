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На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен

27 июля, 07:10

Обстрел российские наемники устроили неподалеку Крымского

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима прекращения огня, но сегодня снова открыли огонь по украинским военнослужащим. Из-за вражеского обстрела один боец ВСУ ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.

Огонь боевики открыли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку КРЫМСКОГО. Российские наемники ударили из автоматического гранатомета.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - рассказали в ООС.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, ООС

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