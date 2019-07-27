На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен
Обстрел российские наемники устроили неподалеку Крымского
За минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима прекращения огня, но сегодня снова открыли огонь по украинским военнослужащим. Из-за вражеского обстрела один боец ВСУ ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.
Огонь боевики открыли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку КРЫМСКОГО. Российские наемники ударили из автоматического гранатомета.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - рассказали в ООС.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сюжеты о радости и грусти: в Украине снимают цикл документальных фильмов о ВСУ
Авторы проекта показали первые кадры будущих документальных роликов
На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен
Обстрел оккупанты устроили неподалеку Причепиловки