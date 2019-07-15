Грабят, отбирают еду: как боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе

На оккупированных территориях любители "русского мира" держат в ужасе местное население

Фото: Сегодня

Боевики не только обстреливают мирных жителей, но и увеличилось количество грабежей и разбоев в отношении местного населения оккупированных территорий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск демонстрирует незаинтересованность в решении проблем, связанных с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

"В частности, с начала июня в подразделениях российско-оккупационных войск прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и беспорядков против гражданского населения. Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблений домохозяйств местных жителей. В то же время на пунктах въезда/выезда участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", противник не только наносит вред украинской армии на передовой, но и у себя в тылу создает проблемы мирным жителям. Недавно мы писали, как боевики на БТР врезались в дом, были и пострадавшие.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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